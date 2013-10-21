Московский ЦСКА выиграл у "Астаны" в Единой лиге ВТБ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы продолжают побеждать в Единой лиге ВТБ. Очередной жертвой "красно-синих" стала "Астана", которую ЦСКА обыграл со счетом 72:54.

Обычно подопечные Этторе Мессины долго раскачиваются, а комфортный задел обеспечивают в третьей, а то и в четвертой четверти. В матче с "Астаной" получилось иначе - уже на старте игры москвичи совершили впечатляющий рывок, который позволил им оторваться на 10 очков.

Первую четверть "красно-синие" выиграли со счетом 18:8. Такой перевес во многом объясняется более уверенной игрой хозяев под щитом.

Однако "Астана" не собиралась сдаваться на милость победителя и действующего чемпиона Единой лиги ВТБ. Вторую и третью десятиминутки гости выиграли 19:11, 17:16.

В последней четверти борьбы не получилось. Москвичи выдали впечатляющий спурт (27:10) и взяли верх со счетом 72:54. Таким образом, более трети набранных очков ЦСКА забросил именно в заключительной десятиминутке.

"Красно-синие" одерживают вторую победу подряд и поднимаются на первую строчку в турнирной таблице группы B.