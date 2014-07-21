Спорт за неделю: трансфер Широкова и сериал допинг-скандалов

Фото: ИТАР-ТАСС

ЦСКА громит противников по товарищеским матчам, Антонио Конте покинул пост главного тренера "Ювентуса", российских спортсменов снова атакует ВАДА, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

В отсутствие каких-либо крупных стартов летом, основными ньюсмейкерами московской спортивной недели стали футбольные клубы. Хоккеисты и баскетболисты только начинают подготовку к старту нового сезона, а у футболистов самый разгар тренировочных матчей - уже в начале августа начинается новый сезон Российской футбольной Премьер-лиги.

Особенно усердствуют в "товарняках" футболисты ЦСКА. На прошедшей неделе они отметились сразу двумя разгромными результатами. Первыми под "каток" армейцев попали игроки барнаульского "Динамо", которые потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:7. В воскресенье на столичном стадионе "Октябрь" "красно-синие" отметились еще одной крупной победой - 4:0 - под раздачу попал белградский ОФК. Хет-трик оформил Сейду Думбия, причем первый мяч он забил уже на 1-й минуте встречи. Еще один гол на счету Георги Миланова, который изо всех сил пытается закрепиться в стартовом составе.

Московский "Локомотив" столь выдающимся выступлением в контрольных матчах похвастать не может - "железнодорожники" разошлись миром с немецкой "Фортуной". Поединок завершился со счетом 1:1.

Роман Широков. Фото: ИТАР-ТАСС

"Спартак", в свою очередь, стал главным ньюсмейкером трансферного рынка России. На прошедшей неделе "красно-белым" удалось оформить переход полузащитника Романа Широкова, который в минувшем сезоне выступал сначала за "Зенит", а затем на правах аренды за "Краснодар". Капитан сборной России теперь будет защищать цвета "красно-белых" по схеме "2+1", а клубу предстоит в очередной раз попробовать замахнуться на титул - цель, которая декларируется уже десять с лишним лет и каждый раз остается нереализованной.

"Динамо" на трансферном рынке тоже отметилось - в понедельник стало известно о трансфере полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна, за которого было заплачено 7 млн евро. Также клуб приобрел когда-то подававшего большие надежды нападающего Александра Прудникова, который последние несколько лет провел в скитаниях по Премьер-лиге. Последним коллективом, где Слон пытался закрепиться, был "Рубин", где он также не пригодился.

События в мире

Главным для российских болельщиков стали, безусловно, допинговые скандалы, которые за неделю успели поднадоесть. Во-первых, дисквалифицировали на 8 лет биатлонистку Екатерину Юрьеву, которая, впрочем, уже завершила карьеру и выступления возобновлять не планировала. Ее сокомандница Ирина Старых получила два года отлучения от спорта.

Ирина Старых. Фото: ИТАР-ТАСС

Цепкий взгляд Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА) упал и на других российских атлетов. Положительный результат дали допинг-пробы А велогонщицы Ольги Забелинской, которая является двукратным бронзовым призером Олимпиады в Лондоне, и двукратного чемпиона мира по плаванию на открытой воде Владимира Дятчина. Решение об их дисквалификации будет принято в случае положительного анализа пробы B.

На футбольных полях Европы относительное затишье, если не считать, конечно, квалификационных матчей Лиги Европы. Стоит отметить успешный старт в еврокубках "Краснодара", который со счетом 4:0 в гостях разгромил эстонский "Калев", таким образом решив все проблемы с выходом в следующий раунд.

Самым громким событием недели стала отставка главного тренера "Ювентуса" Антонио Конте и назначение на пост экс-наставника "Милана" Массимилиано Аллегри. Конте покинул клуб по собственному желанию, заявив о несогласии с трансферной политикой "старой синьоры".

20 июля в немецком Хоккенхайме состоялся 10-й этап "Формулы-1". Победу праздновал пилот Mercedes Нико Росберг, от него на 20 секунд отстал Валттери Боттас из Williams, а третьим пришел Льюис Хэмилтон, также представляющий Mercedes. Гонка запомнилась не только победой Росберга, но и ситуацией, когда дирекция гонки решила не выпускать safety car после схода Сутиля. Таким образом, маршалам пришлось перебегать трассу прямо перед автомобилями. Дирекцию уже раскритиковали как журналисты, так и сами гонщики.

Что посмотреть на этой неделе

Неделя, мягко говоря, не слишком богата спортивными событиями. Мир большого российского футбола откроет двери перед зрителями 1 августа, а пока нам остается наблюдать за тренировочными поединками.

Впрочем, 26 июля в Краснодаре состоится матч Суперкубка России. В поединке за первый трофей нового сезона встретятся действующий чемпион России ЦСКА и обладатель Кубка России прошлого сезона "Ростов".

22 июля в 18.30 начнется поединок московского "Локомотива" с немецким "Байером". Посмотреть на "железнодорожников" можно будет при помощи трансляции на официальном сайте клуба.

Фото: ИТАР-ТАСС

24 июля столичное "Динамо" померится силами с "Удинезе". Итальянский клуб сейчас не является серьезной угрозой для грандов серии А, но предоставляет неплохую возможность оценить силы "бело-голубых" перед стартом национального первенства.

27 июля в Венгрии состоится Гран-при в классе машин "Формула-1". На данный момент в чемпионате лидирует набравший 190 очков немецкий пилот Нико Росберг. Единственный из россиян - Даниил Квят - располагается на 15-й позиции с 6 баллами.