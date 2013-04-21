В "Лужниках" проходит футбольный матч между ЦСКА и "Спартаком"

В "Лужниках" проходит матч ЦСКА – "Спартак"

В "Лужниках" проходит футбольный матч ЦСКА – "Спартак". Сегодняшняя игра - на особом контроле столичной полиции. По некоторым данным, болельщики готовят провокации. В полиции не исключают, что фанаты могут устроить несколько незаконных акций, в том числе с применением пиротехники. Порядок обеспечивают две тысячи полицейских и 1,5 тысячи солдат внутренних войск.

На данный момент вестибюль станции метро "Спортивная" работает только на выход. Здесь стоят ограждения, а за ними – сотрудники полиции. Они просят болельщиков не собираться в группы, но не все слушаются стражей порядка. Дорога на стадион разделена на две части – фанаты "Спартака" проходят справа, а фанаты ЦСКА слева.

Бойцы ОМОНа находятся в полной боевой готовности. Память о прошлых встречах двух непримиримых команд еще свежа. В прошлом году ни одна игра не обошлась без нарушения общественного порядка, хотя сегодня фанаты кажутся спокойными.

"Я ждал этот день 2-3 месяца, неделю последнюю плохо спал, только ради того, чтобы сходить на матч и победить. Мы законопослушные, законы нарушать нельзя", - рассказал один из болельщиков.

Отметим, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести пожизненный запрет на посещение матчей болельщикам, которые нарушают порядок. Также премьер потребовал ужесточить наказание для футбольных хулиганов.