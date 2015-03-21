Московские армейцы разгромили тульский "Арсенал"

Фото: ТАСС

Столичные армейцы разгромили тульский "Арсенал" в поединке 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Матч завершился со счетом 4:1.

Туляки выставили дублирующий состав, поскольку были несогласны с решением РФПЛ перенести поединок из Тулы в Москву на Малую спортивную арену "Локомотив".

Счет был открыт уже на 3-й минуте встречи - Алан Дзагоев замкнул фланговый навес. В самом начале второго тайма Бибрас Натхо в результате красивой комбинации оказался один перед воротами "Арсенала" и удвоил преимущество "красно-синих".

Однако туляки не собирались сдаваться на милость победителя. Спустя четыре минуты Ринат Тимохин воспользовался грубой ошибкой обороны ЦСКА и пробил мимо Игоря Акинфеева - 2:1.

Но класс команд был несопоставим. В концовке встречи номинальные гости дважды огорчили голкипера "Арсенала". Сначала отличился Роман Еременко, а затем свой первый мяч за ЦСКА забил Карлос Страндберг.

Таким образом, ЦСКА набирает 43 очка и сохраняет за собой вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.