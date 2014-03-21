ЦСКА в Мадриде проиграл "Реалу" в Топ-16 Евролиги

Фото: cskabasket.com

В матче 11-го тура Топ-16 баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА уступил на выезде в Мадриде "Реалу" со счетом - 79:93.

До последней четверти "армейцы" практически на равных играли с испанцами, но в четвертой игровом отрезке не смогли сдержать давления хозяев. Об этом говорит и статистика по четвертям - 24:24, 17:18, 20:24, 18:27.

Стоит отметить, что лучшим в составе москвичей стал Сонни Уимз, записавший себе в актив 28 очков, сделавший пять подборов и шесть передач.

Из-за этого поражения ЦСКА пропустил на первое место в группе именно мадридский "Реал".

Следующий матч "красно-синие" проведут в Москве, когда они 27 марта примут мюнхенскую "Баварию".