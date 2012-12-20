Московские армейцы проиграли "Ак Барсу" в матче КХЛ - 1:2

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы уступили "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Москвичи не сумели расквитаться за разгромное поражение от казанцев в первом матче сезона.

Встреча между армейцами и казанскими "барсами" обещала стать жаркой. Подопечные теперь уже Буцаева, который сменил на тренерском мостике уволенного Брагина, должны были оправдаться перед своими болельщиками за обидное поражение в матче в Казани. Тогда "Ак Барс" обошелся с гостями совсем недружелюбно и отгрузил "красно-синим" пять шайб, на которые ЦСКА ответил двумя голами.

За тем, как ЦСКА попытается реабитилироваться, пришли наблюдать чуть более пяти с половиной тысяч болельщиков. "Ак Барс" активно поддерживали около 50 фанатов.

Незадолго до игры стало известно, что армейцы не смогут рассчитывать на одного из лидеров команды - Александра Радулова. Нападающий приболел и обязанность плести "кружева" возле ворот "Ак Барса" легла всей тяжестью на его партнеров по звену.

Первый период показал, что команды настроены бороться по максимуму. За первые десять минут поединка шайба могла не раз оказаться в воротах как хозяев, так и гостей. Бросок Дэвиса отразил Барулин, а Дарзиньш не смог попасть в неприкрытый угол ворот.

И все же самый роскошный "сэйв" в первом периоде совершил Станя. Обухов убежал один на один с голкипером и казалось уже переиграл его, но все же не сумел перекинуть шайбу через щиток Стани.

По такой игре было ясно, что голы в матче непременно последуют, и вторая двадцатиминутка полностью оправдала надежды зрителей. Правда, в основном, болельщиков казанцев. А начался период удачно для москвичей - Дэвис прорвался справа к воротам Барулина и мощно зарядил из круга вбрасывания. Голкипер не сориентировался и пропустил шайбу в ближний угол - 1:0.

Пропущенная шайба добавила агрессивности игре казанцев и спустя четыре минуты счет стал равным. Ответной "любезностью" Барулину ответил Станя, "зевнувший" не самый опасный бросок Петрова. Голкипер пропустил шайбу между щитков.

Армейцы бросились восстанавливать справедливость и получили право на буллит - Григоренко уже собирался убежать на рандеву с Барулиным, но его недозволенным приемом остановил защитник казанцев. Пострадавший вратаря переиграть не сумел.

Спустя две минуты москвичи были наказаны за подобную расточительность. Терещенко бросил со средней дистанции - Станя отбил шайбу перед собой и Петрову оставалось только подставить клюшку.

В третьем периоде гости начали "сушить" игру и армейцам толком не удалось создать ничего сверхопасного у ворот Барулина. Бросал Рылов, пытались затолкать шайбу в ворота Дацюк с Грабовским, но все тщетно - Барулин ошибок больше не допускал.

Последнюю минуту встречи подопечные Буцаева провели, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но никаких дивидендов из этого не извлекли.

ЦСКА терпит второе поражение подряд и остается на четвертой позиции в Западной конференции.