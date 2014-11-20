ЦСКА одержал шестую победу подряд в баскетбольной Евролиге

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Баскетболисты столичного ЦСКА одержали шестую победу подряд на групповом этапе Евролиги, обыграв немецкую "Альбу". Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 95:66 в пользу "красно-синих".

ЦСКА фактически снял все вопросы о победителе уже в стартовой четверти - на первый перерыв команды ушли при счете 28:11.

Отметим, за час до матча стало известно, что разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич не сможет выйти на площадку - серба беспокоят последствия старой травмы левой ноги. Учитывая травмы Виктора Хряпы, Манучара Маркоишвили и Алексея Зозулина, москвичи заявили на игру лишь десять баскетболистов.

Самыми результативными в составе хозяев стали Нандо де Коло, набравший 22 очка и Аарон Джексон с 18 баллами.

Для ЦСКА победа над "Альбой" стала 11-й подряд, если учитывать Евролигу и Единую лигу ВТБ.