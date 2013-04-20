Фанаты готовят к московскому матчу ЦСКА -"Спартак" провокации - МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские полицейские готовы к провокациям на матче в "Лужниках" между командами ЦСКА и "Спартак". Правоохранители обещают их решительно пресекать, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"Главное управление МВД России по Москве располагает информацией о том, что отдельные группы агрессивно настроенных болельщиков готовят в этот день ряд провокаций, в том числе с применением пиротехнических изделий", - говорится в сообщении.

Ведомство обращается к Российскому футбольному союзу, руководству и службам безопасности футбольных клубов и к лидерам объединений болельщиков с просьбой провести профилактические мероприятия для того, чтобы не допустить хулиганских проявлений со стороны футбольных фанатов до, во время и после матча.

Отметим, 21 апреля на стадионе "Лужники" состоится матч между столичным футбольными командами ЦСКА и "Спартак". Порядок будут обеспечивать две тысячи полицейских и 1,5 тысячи солдат внутренних войск.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести пожизненный запрет на посещение матчей болельщикам, которые нарушают порядок. Также премьер потребовал ужесточить наказание для футбольных хулиганов.