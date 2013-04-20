Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2013, 12:56

Спорт

Фанаты готовят к московскому матчу ЦСКА -"Спартак" провокации - МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские полицейские готовы к провокациям на матче в "Лужниках" между командами ЦСКА и "Спартак". Правоохранители обещают их решительно пресекать, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"Главное управление МВД России по Москве располагает информацией о том, что отдельные группы агрессивно настроенных болельщиков готовят в этот день ряд провокаций, в том числе с применением пиротехнических изделий", - говорится в сообщении.

Ведомство обращается к Российскому футбольному союзу, руководству и службам безопасности футбольных клубов и к лидерам объединений болельщиков с просьбой провести профилактические мероприятия для того, чтобы не допустить хулиганских проявлений со стороны футбольных фанатов до, во время и после матча.

Отметим, 21 апреля на стадионе "Лужники" состоится матч между столичным футбольными командами ЦСКА и "Спартак". Порядок будут обеспечивать две тысячи полицейских и 1,5 тысячи солдат внутренних войск.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести пожизненный запрет на посещение матчей болельщикам, которые нарушают порядок. Также премьер потребовал ужесточить наказание для футбольных хулиганов.

Сайты по теме


ЦСКА фанаты Спартак болельщики футбольные матчи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика