Московский ЦСКА одержал победу над рижским "Динамо"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские армейцы одержали очередную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На этот раз подопечные Дмитрия Квартальнова переиграли рижское "Динамо" со счетом 3:0.

Москвичи забросили по шайбе в каждом из периодов. В первой двадцатиминутке отличился Сергей Андронов, который удачно подставил клюшку под бросок Симона Яльмарссона.

Преимущество удвоил Максим Мамин, который на скорости ворвался в зону "Динамо" и нанес неотразимый бросок в угол ворот.

В третьем периоде уже сам Яльмарссон замкнул передачу партнера из-за ворот и установил окончательный счет в матче - 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, "красно-синие" набирают 111 очков и остаются на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего вторым СКА составляет 6 очков.