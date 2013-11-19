"Спартак" предостерег болельщиков от покупки фальшивых билетов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" обратился к болельщикам с предупреждением о возможном мошенничестве с продажей билетов на матч против ЦСКА.

"Красно-белые" напоминают, что на матч 17-го тура Чемпионата России по футболу против армейцев болельщикам "Спартака" выделили квоту в размере 1 863 билетов. Приобрести их можно только в офисе фан-клуба на Красной Пресне и только по коллективным заявкам.

"В Интернете на различных сайтах появились многочисленные объявления о продаже билетов на субботнее дерби ЦСКА - "Спартак". В том числе предлагаются билеты на трибуну В стадиона "Арена Химки", где будут располагаться красно-белые болельщики, - причем по цене выше номинальной. Мы еще раз настоятельно призываем вас во избежание конфликтных ситуаций и недоразумений не приобретать билеты с рук или на сомнительных сайтах", - сообщает московский клуб.

Матч между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА пройдет 23 ноября на "Арене Химки".