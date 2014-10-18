ЦСКА разгромил "Кубань" и продлил победную серию до пяти матчей

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Столичный ЦСКА в матче 10-го тура Российской футбольной Премьер-лиги разгромил на своем поле "Кубань". Встреча, проходившая на стадионе "Арена Химки", завершилась со счетом 6:0.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперед на 13-й минуте, когда с передачи Романа Еременко отличился Ахмед Муса. Вскоре гол забил и сам Еременко, который удачно замкнул прострел Георги Миланова.

Однако довели дело до разгрома армейцы во втором тайме, с разницей в минуту дважды поразив ворота гостей. Сначала мяч после прострела Георгия Щенникова угодил в ногу игрока "Кубани" Игоря Армаша и отскочил в сетку. А затем Алан Дзагоев вышел один на один с вратарем, но бить не стал, а отдал пас набегавшему Мусе, который в итоге не промахнулся.

Завершил "избиение" краснодарской команды Сейду Думбия, в концовке дважды поразивший ворота Александра Беленова.

Эта победа для "красно-синих" стала пятой подряд, а "Кубань" потерпела первое поражение в сезоне. ЦСКА набирает 24 очка и вплотную приближается к петербургскому "Зениту", возглавляющему турнирную таблицу с 25 баллами.