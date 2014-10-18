Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2014, 00:10

Спорт

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Альбу" в стартовом матче Евролиги

Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов

Московский ЦСКА одержал победу над немецкой "Альбой" в матче первого тура группового этапа баскетбольной Евролиги. Встреча, проходившая в Берлине, завершилась со счетом 84:68.

Самым результативным игроком поединка стал центровой армейцев Александр Каун, который набрал 16 очков и сделал 9 подборов. Милош Теодосич отметился 15 результативными баллами, 8 подборами и 5 передачами.

В составе проигравших 11 очков на счету американского защитника Реджи Реддинга.

В следующем матче, который пройдет 23 октября, столичный клуб сыграет на своем паркете с израильским "Маккаби".

ЦСКА баскетбол Евролига

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика