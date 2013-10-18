Московский ЦСКА стартовал с победы в Евролиге

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы с победы стартовали в новом сезоне баскетбольной Евролиги. Подопечные Этторе Мессины в гостевом матче обыграли французский "Нантер" - 62:59.

Хозяева лучше начали встречу и выиграли первую четверть со счетом 21:11. Однако это был первый и последний успех "Нантера" в поединке - остальные игровые отрезки остались за ЦСКА.

Москвичи выиграли вторую четверть 17:14, третью - 22:13, и последнюю - 12:11. Итоговый счет матча - 62:59 в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал центровой Александр Каун, который набрал 16 очков.

Напомним, что в прошлом году ЦСКА занял третье место в розыгрыше Евролиги, уступив в полуфинале "Олимпиакосу", и переиграв в поединке за третье место испанскую "Барселону".