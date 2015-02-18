Московские армейцы по буллитам переиграли "Локомотив"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский ЦСКА в серии послематчевых буллитов одержал победу над ярославским "Локомотивом" в матче Континентальной хоккейной лиги. Основное время завершилось вничью - 2:2, овертайм победителя также не выявил.

В первом периоде команды обменялись голами. На точный выстрел Евгения Короткова ярославцы ответили шайбой Иржи Новотны.

В середине второй двадцатиминутки Николай Прохоркин вновь вывел армейцев вперед. Примечательно, что он забил гол фактически из-за ворот - шайба попала в спину голкиперу и отскочила в сетку.

Однако в третьем периоде Илья Любушкин вновь восстановил равновесие и перевел игру в овертайм, который заброшенных шайб не принес.

В серии послематчевых буллитов было зафиксировано только одно взятие ворот. Оно оказалось победным - Прохоркин переиграл вратаря и принес очередную победу армейцам.

ЦСКА набирает 134 очка и продолжает готовиться к серии плей-офф в ранге чемпиона "регулярки".