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Спорт

18 февраля, 22:58

Московские армейцы по буллитам переиграли "Локомотив"

ЦСКА Локомотив КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский ЦСКА в серии послематчевых буллитов одержал победу над ярославским "Локомотивом" в матче Континентальной хоккейной лиги. Основное время завершилось вничью - 2:2, овертайм победителя также не выявил.

В первом периоде команды обменялись голами. На точный выстрел Евгения Короткова ярославцы ответили шайбой Иржи Новотны.

В середине второй двадцатиминутки Николай Прохоркин вновь вывел армейцев вперед. Примечательно, что он забил гол фактически из-за ворот - шайба попала в спину голкиперу и отскочила в сетку.

Однако в третьем периоде Илья Любушкин вновь восстановил равновесие и перевел игру в овертайм, который заброшенных шайб не принес.

В серии послематчевых буллитов было зафиксировано только одно взятие ворот. Оно оказалось победным - Прохоркин переиграл вратаря и принес очередную победу армейцам.

ЦСКА набирает 134 очка и продолжает готовиться к серии плей-офф в ранге чемпиона "регулярки".

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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