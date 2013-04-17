Бассейн ЦСКА откроется после реставрации 20 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

Бассейн СК "Плавательный" откроется после реставрации 20 апреля, информирует пресс-служба "Центрального спортивного клуба армии".

Под сводами спортивного комплекса расположена ванна 50 на 20 метров с наклонным дном. С торца, где глубина больше, расположены трамплины и вышки для прыгунов в воду.

"Для представителей этого вида спорта имеется тренажерный зал, где "ныряльщики" при помощи специальных лонж и ям с поролоном на суше шлифуют технику акробатических композиций", - говорится в сообщении.

В здании расположены зал для фитнеса, конференц-зал, кафетерии и детская комната.

В бассейне ЦСКА тренировались и выступали спортивные звезды, сейчас там продолжают заниматься члены сборной страны по плаванию и прыжкам в воду, добавляется в материале.