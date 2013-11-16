Форма поиска по сайту

16 ноября 2013, 17:12

Спорт

На матч "Спартак" - ЦСКА пустят 1800 болельщиков "красно-белых"

На матч "Спартак" - ЦСКА, который состоится 23 ноября, пустят только 1800 болельщиков "красно-белых". Особых мер безопасности приниматься не будет - для обеспечения порядка привлекут около 1000 полицейских.

Игра пройдет на стадионе "Арена Химки в рамках 17-го тура чемпионата России. Стоимость билета на игру - 1500 рублей.

Напомним, матч с "Шинником" в Кубке России для "Спартака" стал роковым - за выходки фанатов клуб был оштрафован и остался без поддержки зрителей на два домашних матча. В итоге "Красно-белые" направили заявления в прокуратуру и УМВД Ярославской области с просьбой возбудить уголовные дела в отношении нарушителей порядка.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
ЦСКА футбол Спартак болельщики мо дерби

