ЦСКА в гостях обыграл "Летувос Ритас" в матче Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в гостевом матче баскетбольной Евролиги одержали победу над клубом "Летувос Ритас" со счетом 71:62 и сохранили за собой второе место в группе D.

Игра была упорной и практически равной. К большому перерыву ЦСКА вел с преимуществом всего в одно очко, сообщает "Р-Спорт".

Оторваться от противника москвичам удалось лишь в третьей четверти, когда усилиями Сонни Уимза ЦСКА ушел в отрыв на 7 очков. В последнем игровом отрезка армейцам удалось закрепить преимущество.

Самыми результативными в составе ЦСКА стали Уимз, набравший 19 очков и 6 подборов и защитник Милош Теодосич, на счету которого 13 очков.

ЦСКА одерживает пятую победу в шести матчах Евролиги и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лишь "Барселоне". Следующий матч армейцы проведут 22 ноября в Москве против "Партизана".