Триумф волейболисток и фанатский скандал на матче "Зенит" - "Терек"

Сборная России по футболу обыграла Израиль со счетом 3:1

Победа российских волейболисток на чемпионате Европы и провал мужской сборной на Евробаскете, очередные матчи чемпионата России по футболу и лидерство "Динамо" в КХЛ, а также анонсы важнейших спортивных событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

События недели в Москве

На минувшей неделе в Москве состоялись два матча Российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА на арене имени Эдуарда Стрельцова принимал "Ростов", который в этом сезоне неожиданно оказался в числе лидеров, а "Локомотив" на стадионе в Черкизово померился силами с "Кубанью".

Матч лидера чемпионата и открытия нынешнего сезона – ростовчан – получился довольно открытым и по-настоящему боевым. "Армейцы" больше владели мячом, увереннее действовали в атаке, но долгое время никак не могли открыть счет. Гостей неизменно выручал голкипер "Ростова" Плетикоса.

Когда казалось, что хорватского вратаря пробить в этот день не суждено, главный тренер ЦСКА Слуцкий пустил в бой свой последний козырь – молодого нападающего Базелюка. Ставка сработала на все сто процентов – форвард отличился уже через три минуты после выхода на поле.

"Локомотив" в еще более напряженном матче взял верх над "Кубанью". Победу хозяевам принес точный удар Тарасова с подачи углового.

"Спартак" же в гостевом матче оказался сильнее нижегородской "Волги" и одержал победу со счетом 1:0.

Фото: ИТАР-ТАСС

Таким образом, в турнирной таблице чемпионата России сегодня лидирует ЦСКА с 20 очками после 8 туров, ближайшими преследователями "красно-синих" являются "Зенит" и "Спартак", набравшие по 17 очков.

Любители хоккея на прошлой неделе также стали свидетелями ярких противостояний. В продолжающемся регулярном чемпионате КХЛ по-прежнему лидирует "Динамо", одержавшее пять побед в пяти матчах. А самой показательной стала встреча, которая состоялась 10 сентября в "Лужниках". "Бело-голубые" принимали "Салават Юлаев" – одного из многолетних лидеров Восточной Конференции.

Гости были разгромлены со счетом 4:1, причем эта победа стала еще и волевой – "Салават" забросил первым. Несмотря на пропущенную шайбу в самом начале игры, динамовцы не стушевались, захватили инициативу и практически весь матч доминировали, не позволяя сопернику создавать моменты около ворот Еременко. Исключением стало лишь начало второго периода, когда "Салават" чуть не реализовал большинство.

Фото: ИТАР-ТАСС

Удачно выступает и "Спартак", в прошлом сезоне бывший одним из аутсайдеров. В принципиальном матче с ЦСКА "красно-белые" одержали победу со счетом 4:3 - и с 12 очками после пяти игр занимают третье место в Западной Конференции.

Скандал недели

Так уж сложилось, что большинство скандалов связаны с футболом, а особенно часто их "авторами" становятся фанаты. В этот раз "отличились" болельщики санкт-петербургского "Зенита". В субботнем матче клуб с берегов Невы без особых проблем обыграл "Терек" – 2:0, результат достаточно ожидаемый. Но неожиданностью стала не игра команд и итоговый счет, а действия фанатов "Зенита".

На трибуне несколько болельщиков "сине-бело-голубых" решили продемонстрировать свое отношение к сопернику тем, что подожгли флаг Чечни (ФК "Терек" из Грозного). Довести задуманное до конца футбольным хулиганам не удалось – на трибуну пожаловали правоохранители и флаг отобрали. Нарушителям пришлось отвечать за свои действия в полиции, где выяснилось, что флаг поджег гражданин Эстонии.

Нарушителя оштрафовали на тысячу рублей и отпустили, но вряд ли подобное разрешение вопроса удовлетворит "Терек". Президент грозненского клуба уже обратился с призывом дисквалифицировать стадион "Петровский", на котором "Зенит" проводит свои домашние матчи.

События недели на международной арене

Сборная России по футболу уверенно обыграла в домашнем матче Израиль со счетом 3:1 и вышла на первое место в группе. Теперь для выхода на чемпионат мира с первого места в отборочной группе достаточно выиграть два оставшихся матча - с Люксембургом и Азербайджаном.

Фото: ИТАР-ТАСС

Главное и самое приятное для нас событие недели – победа российских волейболисток на чемпионате Европы. В финальном матче сборная России одержала победу над немками со счетом 3:1. При этом в последней партии преимущество наших девушек было подавляющим – 25:14.

Стоит отметить, что в полуфинале россиянки не оставили шансов сборной Сербии.

В последний раз сборная России выигрывала чемпионат Европы в 2001 году.

Фото: ИТАР-ТАСС

А вот мужская баскетбольная сборная порадовать своих поклонников не смогла. Евробаскет-2013 еще не закончился, но нашей команды там уже нет – она не сумела пройти даже предварительную стадию соревнований, проиграв почти все встречи, в которых принимала участие.

В последнем матче россияне все же выиграли у сборной Турции, но к этому моменту никаких шансов на попадание в групповой этап уже не осталось. Поражение лишило нашу команду шансов принять участие в чемпионате мира по баскетболу.

Главным событием в мире бокса стал бой американца Флойда Мейуэзера, который считается лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий, против мексиканца Сауля Альвареса. Бой продолжался 12 раундов, по окончании поединка двое судей отдали победу Мейуэзеру, а один решил, что бой закончился вничью.

Мэйуэзер, несмотря на свой уже почтенный возраст – 36 лет, - по-прежнему остается настолько быстрым, что попасть по нему противники просто не успевают. Та же история произошла и в бою с Альваресом, который пытался провести поединок, действуя "вторым номером". Хоть как-то попадать в американца Альварес начал только в восьмом раунде, когда шансов на благоприятный исход по очкам у него практически не оставалось.

Отметим, что Мэйуэзер провел на профессиональном ринге 45 боев - и во всех одержал победу.

Что посмотреть на этой неделе

Пожалуй, главным событием этой недели будет московское футбольное дерби "Спартак" – ЦСКА, которое состоится 22 сентября в 13.30. Обе команды хорошо начали чемпионат и идут на лидирующих позициях. "Спартаку" необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за вылет из Лиги Европы, а ЦСКА нельзя допускать, чтобы один из главных преследователей приблизился к лидеру турнирной таблицы.

Битву за главный клубный трофей Старого Света можно будет увидеть на голубых экранах, начиная со вторника. 17 сентября в 22.45 ЦСКА сыграет с "Баварией" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

В КХЛ на этой неделе состоится несколько интересных матчей с участием московских команд. 17 сентября в 19.30 отношения на льду будут выяснять ЦСКА и "Динамо", а 19 сентября в 19.30 ЦСКА примет дома "Ак Барс".

Василий Макагонов