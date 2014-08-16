17 августа в Химках сыграют московские ЦСКА и "Спартак"

Фото: ИТАР-ТАСС

17 августа на "Арене Химки" состоится поединок 4-го тура между столичными ЦСКА и "Спартаком". "Главное дерби страны", как его называют, неизменно собирает полные трибуны и приковывает к экранам телевизоров миллионы зрителей.

К поединку команды подходят в разном состоянии. ЦСКА в последнем матче одержал победу над "Тереком" со счетом 1:0, а "красно-белые" потерпели разгромное поражение от "Краснодара" - 0:4. Таким образом, подопечные Мурата Якина будут гореть желанием реабилитироваться перед своими болельщиками.

В этой встрече не сможет принять участие ряд ведущих игроков обоих команд. Так, за "красно-синих" не сыграют Алан Дзагоев и Думбия, а "Спартак" недосчитается Юры Мовсисяна, Араса Озбилиса, Хосе Хурадо, кроме того, под вопросом участие во встрече Артема Дзюбы и Тино Косты.

В прошлом сезоне "Спартак" в первом круге разгромил армейцев - 3:0, но в ответном поединке второго круга сильнее оказались "красно-синие" - 1:0.

За всю историю дерби команды встречались друг с другом 177 раз, в которых 77 матчей выиграл «Спартак», 65 - ЦСКА, а ещё 36 игр завершились вничью. Но в чемпионатах России армейцы имеют минимальное преимуществом над своим извечным противником - у них на одну победу больше (18 против 17).