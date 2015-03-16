Спорт за неделю: столичное дерби и чемпионат мира по биатлону

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Победа "Спартака" в столичном дерби и неудачное выступление сборной России по биатлону, 1/8 финала Лиги Европы и старт чемпионата Формулы-1, а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

"Спартак" побеждает в дерби

Центральным матчем 19-го тура российской Премьер-лиги стало классическое московское дерби: "Спартак" – "Динамо". Весенняя солнечная погода, новенький стадион "красно-белых", практически заполненные трибуны – антураж матча соответствовал вывеске. Да и футболисты не подвели.

Поединок на "Открытие Арене" начался с трогательной церемонии. Символический первый удар по мячу произвел старейший болельщик "Спартака", немец Поволжья, 102-летний Отто Фишер. Ради этого он был специально приглашен в Москву, хотя не покидал Копейска больше 50 лет. В 20-е годы он жил в Москве и воочию наблюдал за игрой братьев Старостиных и рождением "Спартака".

Что касается самого поединка, то он завершился победой "красно-белых" с минимальным счетом 1:0. Первый тайм прошел в быстром темпе и равной борьбе. Немного больше опасных моментов создали "бело-голубые", однако подопечные Мурата Якина отвечали атаками на скорости и неплохими комбинациями.

Во второй половине встречи характер игры не менялся до первого и, как оказалось впоследствии, единственного гола. Правый защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк оказался в одиночестве у края штрафной площади и, недолго думая, решил пробить по воротам. Мяч, попав в спину игрока "Динамо" Дугласа, срикошетил, застал врасплох голкипера Владимира Габулова и опустился за линию ворот.

После этого динамовцы начали осаждать штрафную девятикратных чемпионов, однако самоотверженная игра защитников и вратаря Артема Реброва не позволили команде Станислава Черчесова отличиться. При этом "Спартак" отвечал острыми контратаками и даже запорол пару неплохих моментов. Так, в концовке Квинси Промес и Юра Мовсисян могли снять все вопросы о победителе матча, однако свои шансы не реализовали.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Из других матчей тура отметим уверенную победу ЦСКА над "Мордовией". Столичный клуб забил в ворота саранской команды четыре безответных мяча. Первый гол армейцы провели уже на 4-й минуте, отличился Алан Дзагоев. В середине тайма прямую красную карточку получил игрок "Мордовии" Павел Яковлев, поэтому довести матч по победы для "красно-синих" было делом техники. Дубль оформил Роман Еременко, еще один мяч на счету Кирилла Набабкина.

Кроме того, московский "Локомотив" на свое поле уступил тульскому "Арсеналу". На 66-й минуте Хагуш с правого края сместился к штрафной и низом прострелил на дальний угол вратарской, где расторопней всех был Александр Зотов. В добавленное время "железнодорожники" имел несколько шансов отыграться, но туляки удержали победный результат.

В свою очередь, петербургский "Зенит", возглавляющий турнирную таблицу чемпионата России, не смог обыграть аутсайдера первенства - московское "Торпедо". Поединок на стадионе в Раменском завершился со счетом 1:1. Таким образом, ЦСКА удалось сократить отставание от лидера до 5 очков.

Меньше ожидаемого

В воскресенье в финском Контиолахти завершился чемпионат мира по биатлону. Неофициальный общекомандный зачет выиграла сборная Франции, на счету которой три золотых, две серебряных и одна бронзовая медали. Вторыми стали немцы (3-2-0), третьими – норвежцы (1-2-4). Российская команда в медальном зачете заняла пятое место.

На счету россиян лишь две медали – золото и серебро. По мнению бывшего тренера сборной России Павла Ростовцева, удачным выступление на мировом первенстве можно считать в случае завоевание четырех медалей, среди которых одна золотая. Но даже такую задачу россиянам выполнить не удалось.

Наибольшим разочарованием на чемпионате мира стало выступление мужской сборной России. Единственная медаль – серебро Антона Шипулина в гонке преследования. Провалив спринт (Антон пришел к финишу с 18-м временем), лидер российской команды в пасьюте лишь один раз ошибся на стрельбище и в итоге пересек финишную черту вторым. Однако ни в индивидуальной гонке, ни в масс-старте Шипулин близко к подиуму не подобрался. В первом случае помешало падение, во втором – неудачная стрельба.

Единственное золото России принесла Екатерина Юрлова в индивидуальной гонке, которая ни разу не промахнулась на огневом рубеже. Никто из соперниц по итогам гонки таким похвастаться не смог. Стоит отметить, что несмотря на всю критику, женская сборная подошла к чемпионату мира в хороших кондициях. Екатерина Шумилова стала шестой в спринте, а из-за падения на финишном километре осталась четвертой в гонке преследования. Дарья Виролайнен стала пятой в индивидуальной гонке, и только в масс-старте россиянки были далеко от тройки – лучшей стала Шумилова, показавшая десятое время.

[html] [/html]

Что касается эстафетных гонок, то женская команда (Глазырина, Виролайнен, Юрлова и Шумилова), в целом, справилась очень неплохо и показала лучший результат в сезоне – четвертое место. Аналогичное место заняла и мужская четверка (Евгений Гараничев, Алексей Волков, Евгений Малышко и Шипулин), что стало разочарованием, так как в этом сезоне россияне были сильнейшей командой в эстафете на Кубке мира.

Добавим, что прошедший чемпионат мира вообще стал не очень удачным для фаворитов. Так, лидеры нынешнего сезона у женщин – Дарья Домрачева и Кайса Макарайнен – завоевали лишь одну медаль на двоих (бронза финки в индивидуальной гонке). Мировое первенство не стало триумфальным и для Мартена Фуркада: француз вряд ли может считать удачным выигрыш одного золота и одной бронзы.

"Динамо" уступает в Неаполе

В четверг в Лиге Европы, где продолжают выступать российские клубы "Динамо" и "Зенит", прошли первые матчи 1/8 финала. Московский клуб на выезде уступил итальянскому "Наполи" – 1:3.

"Бело-голубые" смогли открыть счет уже в самом начале игры, когда после подачи углового расторопней всех в штрафной хозяев оказался Кевин Кураньи. Однако затем наступило время форварда неаполитанцев Гонсало Игуаина. Аргентинец на 25-й минуте счет сравнял, вскоре реализовал пенальти, а в начале второй половины игры оформил хет-трик. Стоит отметить, что поражение от "Наполи" стало для подопечных Станислава Черчесова первым в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Петербургский "Зенит", в свою очередь, одержал победу в домашнем матче над другим итальянским клубом – "Торино". Поединок завершился со счетом 2:0.

Судьбу встречи предрешило быстрое удаление Марко Бенасси. Сначала игрок "Торино" на ровном месте схлопотал предупреждение, а уже к 27-й минуте "Зенит" оказался в большинстве – Бенасси вновь грубо нарушил правила. Под занавес первого тайма хозяева открыли счет. Аксель Витсель добил мяч в сетку ворот гостей после удара Смольникова.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

На 53-й минуте Данни и Халк разыграли красивую комбинацию в штрафной площади туринцев, которую последний завершил ударом в штангу. Однако снаряд отскочил к Доменико Кришито, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

ЦСКА выходит в плей-офф Евролиги

Столичные армейцы одержали очередную победу в Топ-16 баскетбольной Евролиги. На сей раз москвичи одолели на своем паркете турецкий "Анадолу Эфес" – 88:83, и обеспечили себе выход в плей-офф турнира за четыре тура до финиша группового раунда.

Стоит отметить, что из-за травмы в поединке не смог принять участие Андрей Кириленко, зато в строй вернулись Андрей Воронцевич и Манучар Маркоишвили. Во второй четверти случилось еще одну приятное событие для болельщиков "красно-синих" – на паркет вышел капитан команды Виктор Хряпа, который из-за травм сыграл в нынешнем сезоне лишь 10 секунд.

После неудачной первой четверти (21:27) российский клуб выровнял игру, однако турки, в основном усилиями экс-армейца Ненада Крстича, не давали москвичам уйти в отрыв. Залогом успеха ЦСКА стали точные трехочковые броски, а также удачная игра разыгрывающего Милоша Теодосича.

Он же стал и самым результативным игроком поединок, набрав 20 очков, сделав 2 подбора и 9 передач.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Дебют Квяту не удался

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, с этого года выступающий за команду Red Bull, не вышел на старт первого в сезоне Гран-при. Перед стартом этапа в Австралии на болиде Квята возникли проблемы с коробкой передач, исправить которые быстро не удалось.

Однако наш соотечественник стал не единственным пилотом, который не стартовал в Австралии. Так, не смог выступить в этой гонке пилот Mclaren Кевин Магнуссен из-за неполадок в автомобиле. В Мельбурне Магнуссен должен был заменить основного гонщика конюшни Фернандо Алонсо. Испанцу врачи запретили участвовать в гонке из-за сотрясения мозга, которое он получил на предсезонных заездах.

Кроме того, пропустил гонку пилот Williams Валттери Боттас.

Стоит отметить, что преемница выступавшей в прошлом сезоне Marussia, команда Manor, в австралийской гонке также не участвовала. Это связано с тем, что конюшня не успела подготовить болиды к старту сезона.

В итоге, на стартовой решетке оказалось только 15 болидов. Победу в первом Гран-при одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который также первенствовал в квалификации. В воскресной гонке за ним расположились Нико Росберга (Mercedes) и Себастьян Феттель (Ferrari).

Что посмотреть на этой неделе

17 и 18 марта в футбольной Лиге чемпионов определятся четыре участника четвертьфиналов. Во вторник "Монако" на своем поле примет "Арсенал", "Атлетико" в Испании встретится с "Байером". На следующий день "Барселона" сыграет дома с "Манчестер Юнайтед", а "Ювентус" постарается выстоять в Дортмунде против "Боруссии".

Кроме того, 19 марта состоятся ответные матчи в Лиге Европы. Московское "Динамо" на стадионе "Арена Химки" постарается отыграть преимущество "Наполи" (первый матч 1:3). А петербургский "Зенит" в Италии встретится с "Торино" (первый матч 2:0 в пользу "сине-бело-голубых").

В континентальной хоккейной лиге продолжаются полуфинальные серии конференций. Так, столичное "Динамо" проигрывает в серии СКА 1:2 и 16 марта в домашнем матче постарается счет сравнять. В свою очередь, ЦСКА выиграл оба матча в Москве у финского "Йокерита" и теперь серия переезжает в Хельсинки.

Центральным матчем 20-го тура российской футбольной Премьер-лиги, который пройдет в ближайшие выходные, станет матч на "Арене Химки", где "Динамо" встретится с "Зенитом". Не обойдется и без московского дерби, хоть и не такого статусного как в 19-м туре: "Спартак" попытается одержать вторую победу подряд, а мешать ему в этом будет "Торпедо".

Даниил Адамов