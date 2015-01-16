ЦСКА отдаст нападающего Витиньо в аренду в "Интернасьонал"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский ЦСКА расстанется с нападающим Витиньо. Форвард перейдет на правах аренды в бразильский "Интернасьонал", сообщает Чемпионат.

16 января футболист пройдет медицинское обследование в своем новом клубе и подпишет с ним контракт. Предполагается, что Витиньо проведет в "Интернасьонале" год.

Зарплата игрока в Бразилии составит около 100 тысяч евро в месяц. В настоящее время местный клуб ждет документов от ЦСКА, после чего официально объявит об аренде форвард.

Стоит отметить, что Витиньо считался одним из самых талантливых молодых приобретений в ЦСКА, но раскрыть свой талант футболист так и не сумел.

Последние матчи первенства игрок провел в дубле, лишь изредка выходя на замену в официальных поединках.