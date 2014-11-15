Форма поиска по сайту

15 ноября 2014, 00:20

ЦСКА вырвал победу у "Лиможа" в матче Евролиги

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В матче пятого тура группового этапа Евролиги баскетболисты столичного ЦСКА на выезде вырвали победу у "Лиможа" - 86:76.

Стоит отметить, что к началу четвертой четверти армейцы уступали хозяева площадки "-10". Однако затем "красно-синие" выдали фантастическую десятиминутку, которую выиграли со счетом 27:5, что и позволило отпраздновать успех в этом поединке.

Дабл-дабл в составе победителей оформил Милош Теодосич, набравший 16 очков и сделавший 12 передач. Кроме того, 18 очков, пять передач и пять подборов на счету Сонни Уимса.

Самым результативным игроком встречи с 19 очками стал защитник "Лиможа" Джамар Смит.

ЦСКА, для которого эта победа стала пятой в пяти играх на групповом этапе, следующий матч проведет 20 ноября на своем паркете с немецкой "Альбой".

