Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября 2013, 23:23

Спорт

ЦСКА разгромил "Партизан" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы одержали разгромную победу над сербским "Партизаном" в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 88:46 в пользу подопечных Мессины.

Армейцы превзошли соперника в каждой из четвертей.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Сонни Уимз, набравший 18 очков.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третью строчку в группе А. Отметим, что два предыдущих матча завершились поражениями "красно-синих" от "Барселоны" и "Фенербахче-Улкера".

Из группы в следующий этап выходят четыре команды.

Сюжет: Баскетбольная Евролига: сезон 2013/2014
ЦСКА

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика