ЦСКА разгромил "Партизан" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС
Московские армейцы одержали разгромную победу над сербским "Партизаном" в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 88:46 в пользу подопечных Мессины.
Армейцы превзошли соперника в каждой из четвертей.
Самым результативным в составе ЦСКА стал Сонни Уимз, набравший 18 очков.
Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третью строчку в группе А. Отметим, что два предыдущих матча завершились поражениями "красно-синих" от "Барселоны" и "Фенербахче-Улкера".
Из группы в следующий этап выходят четыре команды.