ЦСКА разгромил "Партизан" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы одержали разгромную победу над сербским "Партизаном" в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 88:46 в пользу подопечных Мессины.

Армейцы превзошли соперника в каждой из четвертей.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Сонни Уимз, набравший 18 очков.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третью строчку в группе А. Отметим, что два предыдущих матча завершились поражениями "красно-синих" от "Барселоны" и "Фенербахче-Улкера".

Из группы в следующий этап выходят четыре команды.