Московские армейцы в гостях переиграли "Атлант"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Мытищах 14 ноября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным Атлантом и московским ЦСКА. Гости добились победы со счетом 2:0.

Счет в поединке был открыт на 9-й минуте - отличился Александр Радулов, сообщает "Р-Спорт".

Второй период прошел без заброшенных шайб, а в заключительной двадцатиминутке Илья Зубов после передачи Радулова увеличил преимущество ЦСКА.

ЦСКА продолжает погоню за лидерами Западной конференции, а "Атлант" терпит десятое поражение подряд и опускается на 12-е место в турнирной таблице.

Следующий матч "красно-синие" проведут 16 ноября в гостях против нижегородского "Торпедо".