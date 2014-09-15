ЦСКА и "Зенит" получат по 8,6 млн евро за выход в групповой раунд Лиги чемпионов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" получат от УЕФА как минимум по 8,6 миллиона евро благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, каждая победа клуба на групповом турнире будет оцениваться в 1 миллион евро, ничья - в 500 тысяч евро. Команды, добравшиеся до 1/8 финала, могут рассчитывать еще на 3,5 миллиона евро, четвертьфиналисты - на 3,9 миллиона, полуфиналисты на 4,9.

Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно 10,5 миллиона евро, финалист - 6,5. Соответственно, максимальная сумма, на которую может обогатиться обладатель титула - 37,4 миллиона евро. Также победитель Суперкубка УЕФА мадридский "Реал" дополнительно заработает 3 миллиона евро, финалист "Севилья" - 2,2 миллиона.

Отмечается, что общая коммерческая выручка от Лиги чемпионов-2014/15 и Суперкубка-2014 оценивается в 1,34 миллиарда евро.

Напомним, что в первом туре группового раунда ЛЧ петербургский клуб сыграет на выезде с португальской "Бенфикой" (16 сентября), а столичные армейцы отправятся в Рим, где встретятся с "Ромой" (17 сентября).