Московские армейцы победили "Зенит" в матче РФПЛ

ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 1:0

Столичные армейцы в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги одержали победу над "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 32-й минуте забил Георги Миланов, которому удался удар в "девятку" ворот "Зенита" с линии штрафной. Голкипер петербуржцев Юрий Лодыгин выручить команду не сумел.

Во втором тайме "Зенит" много атаковал, но Игорь Акинфеев сохранил свои ворота "на замке".

Итоговый счет матча - 1:0 в пользу ЦСКА. Таким образом, "красно-синие" набирают 37 очков и остаются на пятой строчке турнирной таблицы.

Армейцы отстают от идущего на первом месте "Локомотива" на 6 очков.