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Спорт

14 декабря 2012, 12:20

ЦСКА обыграл "Барселону" и занял второе место в группе

ЦСКА Барселона

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в заключительном матче Евролиги одержали гостевую победу над "Барселоной". Судьба встречи решилась в заключительной четверти.

Матч ни для одной из команд не имел никакого турнирного значения. "Барселона" не потерпела за предыдущие девять игр ни одного поражения и уверенно занимала первое место, а ЦСКА уступил только в одном матче, как раз "Барселоне", но с разницей в 21 очко, поэтому шансов опередить испанцев фактически не было.

Отсутствие турнирной мотивации не помешало каждой из команд продемонстрировать на паркете свои лучшие качества. Первую четверть удачнее провели армейцы, создавшие себе небольшой задел. Но уже во второй десятиминутке "Барселона" сумела догнать, а затем и перегнать подопечных Мессины. На большой перерыв команды ушли при счете 47:43 в пользу "сине-гранатовых".

В третьей четверти команды на двоих набрали всего 25 очков. Основные события на паркете развернулись незадолго до сирены. "Барселона" вела с преимуществом в два очка, но Милошу Теодосичу удался невероятный трехочковый бросок.

За 13 секунд ЦСКА вел с преимуществом в четыре очка. Все что удалось "Барселоне" - сократить отставание в счете.

Во втором групповом этапе ЦСКА встретится с "Реалом", "Уникахой", "Панатинаикосом", "Альбой", "Эфес Пилсеном" и "Брозе Бамбергом".

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