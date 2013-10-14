"Московское турне" ЦСКА и победа сборной России по футболу

Сборная России по футболу обыграла команду Люксембурга со счетом 4-0

Победа сборной России над люксембуржцами и роковая ошибка португальского вратаря, выигрыш хоккеистов ЦСКА у "Салавата Юлаева" и заявления команды Поветкина после поединка с Кличко, а также анонсы главных спортивных событий недели – в еженедельной рубрике M24.ru.

События недели в Москве

Обычно обзор спортивных событий начинается с матчей Российской футбольной Премьер-лиги, но в этот раз футболисты отдыхали – готовились к двум решающим встречам национальной сборной в отборочном турнире Чемпионата мира.

Зато не покладая рук трудились хоккеисты. "Динамо" все свои матчи провело на выезде, "Спартак" лишь раз сыграл в родных стенах, зато ЦСКА порадовал своих поклонников сразу четырьмя поединками.

Силовой прием во время матча ЦСКА - "Салават Юлаев". Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник армейцы принимали "Салават Юлаев". Громкая по вывеске встреча, на самом деле, была вполне рядовой – и армейцы, и "Салават" в этом сезоне выступают не слишком удачно. В противостоянии двух "андердогов" москвичи все же оказались сильнее – 3:2. По ходу встречи подопечным Торчетти пришлось отыгрываться, а решающую шайбу забросил Прохоркин.

Единственным поединком "Спартака" в столице на этой неделе был матч с "Донбассом". Гости очень неплохо начали чемпионат и к этой встрече подошли в ранге фаворитов. Однако игра проходила при преимуществе "красно-белых", которые уверенно довели матч до победы – 2:1. Единственную шайбу "Донбасса" на последней минуте встречи забросил ветеран украинского хоккея Руслан Федотенко.

В среду армейцам предстояло сыграть с прошлогодним финалистом кубка Гагарина – челябинским "Трактором". Несмотря на то, что в этом сезоне челябинцы играют уже другим составом, сбрасывать их со счетов не стоит. Что они и доказали "красно-синим", одержав победу со счетом 3:1. Последняя шайба была заброшена уже в пустые ворота.

В пятницу армейцев проверял на прочность магнитогорский "Металлург". Один из традиционных фаворитов Восточной конференции ни разу не выигрывал кубок Гагарина, что не мешает ему каждый год ходить в претендентах и выходить в плей-офф. Матч ЦСКА и "Магнитки" проходил в равной борьбе, и основное время закономерно завершилось вничью. В овертайме команды также не смогли определить сильнейшего, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, положившие в свою копилку два очка.

В воскресенье на стадион ЦСКА пожаловал новый гость – нижнекамский "Нефтехимик". Очередные "посетители" столицы ведут борьбу за попадание в плей-офф и на данный момент занимают восьмую строчку в Восточной конференции. ЦСКА одержал победу со счетом 2:1, причем все шайбы москвичи забросили во втором периоде.

Столичное "Динамо" все три матча на прошедшей неделе провело за пределами Москвы. Особо стоит выделить поединок с "Авангардом" в Омске. В сезоне 2004/2005 "бело-голубые" нанесли унизительное поражение "Ястребам" со счетом 11:0. С тех пор подопечные Знарка являются для Омска принципиальным соперником.

В этом поединке "Авангард" снова потерпел сокрушительное поражение – 0:6. Первые три шайбы динамовцы забросили за 12 минут стартовой двадцатиминутки.

Также на прошедшей неделе стартовал Кубок Кремля по теннису. 12 и 13 октября в спорткомплексе "Олимпийский" прошли матчи предварительного раунда. Турнир продлится девять дней.

На Кубке мира по плаванию. Фото: ИТАР-ТАСС

В столице прошел этап Кубка мира по плаванию. Соревнование вызвало большой зрительский интерес – москвичи, вдохновленные успешным выступлением российских спортсменов на чемпионате мира в Барселоне, пришли поддержать пловцов.

В частности - Юлию Ефимову и Владимира Морозова. Лидеры команды оправдали чаяния болельщиков, одержав уверенные победы. А сборная России по плаванию вольным стилем установила новый мировой рекорд в смешанной эстафете на дистанции 4 по 50 метров.

В заключение о грустном: олимпийский факел простился с Москвой. Пламя, которое символизирует огонь Олимпиады, теперь путешествует по городам Подмосковья, откуда отправится в Санкт-Петербург.

Александр Поветкин после боя с Владимиром Кличко. Фото: ИТАР-ТАСС

Скандал недели

В мире бокса скандалы – регулярное явление. Даже компьютер может сбиться со счета и зависнуть при расчете количества боксеров, неуважительно отзывавшихся об оппоненте перед боем. Чего стоит хотя бы легенда бокса, великий Мохаммед Али, который пообещал устроить "триллер в Маниле" и побить "гориллу" Фрейзера.

Однако Поветкин и Кличко, два выдающихся супертяжеловеса нынешних времен, редко прибегают к подобной демонстрации уверенности. Перед их боем ничего такого не было, зато после поединка началась настоящая война.

Команда Поветкина, который в одну калитку проиграл бой, заявила, что во всем виноват судья, который не обращал внимания на "грязные приемы" Кличко. Данное заявление отчасти соответствует истине – рефери в ринге довольно вяло реагировал на явно борцовские приемы Кличко. Впрочем, очко с украинца он все-таки снял – в 11-м раунде.

Украинец отреагировал на заявление команды Поветкина философски – предложил провести матч-реванш в Киеве.

События недели в мире

Главные спортивные события недели происходили в отборочном турнире Чемпионата мира по футболу. Наступила пора решающих матчей сборных, в частности, для команды России.

Наша сборная без особых проблем в гостях разобралась с Люксембургом. В этой встрече россияне забивали голы на любой вкус из самых разных позиций и положений. Самедов поразил ворота Люксембурга с правого края штрафной, Файзулин – с левого, Глушаков вышел один на один и забил после красивой передачи от игрока соперника, а Кержаков отличился после точного навеса Комбарова. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу сборной России.

Сборная России празднует гол. Фото: ИТАР-ТАСС

Автором приятной, в том числе и для нас, сенсации стала сборная Израиля, игравшая с португальцами. А скорее даже вратарь португальцев Руй Патрисиу. За несколько минут до конца, при счете 1:0 в пользу хозяев, голкипер отдал отличный пас низом… израильтянину Бен-Басату. Тот не преминул воспользоваться подарком и сравнял счет во встрече. Отыграться португальцы уже не успели.

Эта ничья оставляет португальцам только теоретические шансы сместить Россию с первого места в группе. Для этого им необходимо обыгрывать Люксембург с разницей как минимум в шесть мячей и ждать, что наша сборная проиграет Азербайджану.

В Единой лиге ВТБ стартовал московский ЦСКА. В первом матче армейцы на домашнем паркете принимали рижский ВЭФ. Борьбы толком не получилось – "красно-синие" были наголову сильнее и одержали победу – 80:63.

Что посмотреть на этой неделе

Во вторник в 21.00 сборная России проведет свой последний матч в рамках отборочного турнира Чемпионата мира по футболу против Азербайджана. Для того, чтобы занять первое место в группе, нашей команде достаточно не проиграть. В принципе, россиян устроит даже поражение в Баку, при условии, что португальцы не смогут "перекрыть" разницу забитых и пропущенных мячей у нашей команды. Но лучше так, конечно, не рисковать.

В течение всей недели в спорткомплексе "Олимпийский" будут проходить матчи Кубка Кремля по теннису. Зрители смогут увидеть "в деле" российских и зарубежных звезд этого вида спорта. Финалы намечены на 19 и 20 октября.

В Российской футбольной Премьер-лиге на этой неделе состоятся два матча, к которым будет приковано повышенное внимание зрителей. В пятницу в 20.00 московский ЦСКА в гостях сыграет с лидером первенства "Зенитом" из Санкт-Петербурга, а в воскресенье в 18.00 "Динамо" в Москве померится силами с "Кубанью". На каком стадионе пройдет матч – пока неизвестно.

Василий Макагонов