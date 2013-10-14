Московский ЦСКА обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в домашнем матче регулярного чемпионата одержали победу над "Нефтехимиком" из Нижнекамска. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет был открыт во втором периоде. На 26-й минуте поединка игрок москвичей Сапрыкин нанес неотразимый бросок по воротам голкипера "Нефтехимика" Судницына.

Спустя семь минут ворота Судницына поразил Широков. 2:0 - при таком преимуществе ЦСКА команды ушли на второй перерыв.

На 53-й минуте встречи Миловзоров, воспользовавшись ошибкой обороны армейцев, отыграл одну шайбу.

Последние минуты матча прошли при преимуществе гостей, которые заменили вратаря на шестого полевого игрока. "Нефтехимик" имел несколько возможностей для того, чтобы перевести поединок в овертайм, но ситуацию всякий раз разряжал голкипер "красно-синих" Станя. Итоговый счет - 2:1 в пользу ЦСКА.

После этой встречи армейцы с 27 очками поднимаются на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.