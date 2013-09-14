ЦСКА обыграл "Ростов" со счетом 1:0

Гол Константина Базелюка. Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 14 сентября, московский ЦСКА одержал победу над "Ростовом" в матче восьмго тура чемпионата России по футболу.

Единственный мяч на 70-й минуте забил нападающий армейцев Константин Базелюк, вышедший на замену двумя минутами ранее. Это первый гол футболиста в премьер-лиге.

Во время матча получил травму полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев. По словам тренера команды Леонида Слуцкого, которые приводит официальный сайт ЦСКА, Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра.

Напомним, первоначально матч должен был состояться на стадионе на стадионе "Арена Химки", однако из-за плохого состояния газона был перенесен на стадион имени Стрельцова.