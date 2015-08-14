На "Баррикадной" за хулиганство задержали футбольного болельщика

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские задержали на станции метро "Баррикадная" футбольного болельщика, подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Внимание стражей порядка привлекла группа из 20 – 30 болельщиков, спускавшихся на станцию "Баррикадная". По предварительным данным, это были фанаты ЦСКА.

"Один из болельщиков вел себя чрезмерно активно, громко скандировал речевки. Сотрудники УВД обратили на это внимание и задержали молодого человека по подозрению в хулиганстве", – цитирует агентство руководителя пресс-службы УВД на столичном метрополитене Алексея Мышляева.

Отметим, что в связи с проведением футбольного матча между командами "Спартак" и ЦСКА в московском метро были усилены меры безопасности.