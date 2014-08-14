Полузащитник ЦСКА Цубер перешел в немецкий "Хоффенхайм"

Фото: achtzehn99.de

Полузащитник ЦСКА Стивен Цубер перешел из столичного клуба в "Хоффенхайм", говорится в сообщении на официальном сайте немецкой команды.

Соглашение с игроком было подписано до 30 июня 2018 года. В своей новой команде хавбек, которому на этой неделе исполнится 23 года, будет выступать под 17-ым номером.

В ЦСКА из швейцарского "Грассхопера" Цубер перешел 5 июля прошлого года, а уже 13 июля в игре против питерского "Зенита" завоевал Суперкубок России.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах армейцев в премьер-лиге, забил один гол, а также отдал одну результативную передачу. Кроме того, в составе московского клуба Цубер стал чемпионом России.