Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2013, 21:45

Спорт

ЦСКА дома обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержали победу над омским "Авангардом". Встреча завершилась со счетом 3:1.

Счет был открыт на 32-й минуте, Прохоркин мощным броском поразил ворота "Авангарда".

Гости отыгрались на последней минуте второго периода. Семин замкнул передачу Широкова, не оставив никаких шансов голкиперу ЦСКА Проскурякову. Шайба была заброшена при игре в большинстве.

На 51-й минуте Прохоркин оформил дубль, реализовав большинство, а на последней минуте встречи Сапрыкин поразил пустые ворота "Авангарда", когда омичи попытались уйти от поражения, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Итоговый счет поединка - 3:1 в пользу ЦСКА.

После этой победы "красно-синие" набирают 40 очков и поднимаются на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
ЦСКА КХЛ авангард

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика