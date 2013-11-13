ЦСКА дома обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержали победу над омским "Авангардом". Встреча завершилась со счетом 3:1.

Счет был открыт на 32-й минуте, Прохоркин мощным броском поразил ворота "Авангарда".

Гости отыгрались на последней минуте второго периода. Семин замкнул передачу Широкова, не оставив никаких шансов голкиперу ЦСКА Проскурякову. Шайба была заброшена при игре в большинстве.

На 51-й минуте Прохоркин оформил дубль, реализовав большинство, а на последней минуте встречи Сапрыкин поразил пустые ворота "Авангарда", когда омичи попытались уйти от поражения, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Итоговый счет поединка - 3:1 в пользу ЦСКА.

После этой победы "красно-синие" набирают 40 очков и поднимаются на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.