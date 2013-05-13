Форма поиска по сайту

13 мая 2013, 15:51

Спорт

Фанаты ЦСКА призывают бойкотировать финал Кубка России в Грозном

Фото: ИТАР-ТАСС

Армейские фанаты призвали болельщиков футбольного клуба ЦСКА проигнорировать финальный матч Кубка России, который состоится 1 июня на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном. ЦСКА сразится с командой "Анжи".

Они назвали столицу Чечни городом, "где местные судьи и сотрудники правопорядка избивают футболистов, а глава республики опускается до публичных оскорблений, о чем в последствии с гордостью сообщает в соцсетях".

"Волей жребия наш любимый клуб 2-й раз подряд сыграет в финале Кубка России с командой из кавказского региона", - начинается заявление фанатов. "Мы еще раз призываем болельщиков нашего великого клуба бойкотировать выезды на матчи с командами из кавказского региона", - говорится в воззвании.

