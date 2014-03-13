Баскетболисты ЦСКА разгромили "Партизан" в Топ-16 Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче Топ-16 баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на своей площадке разгромил сербский "Партизан". Итоговый счет - 84:52 в пользу подопечных Этторе Мессины.

Гости смогли оказать армейцам достойное сопротивление лишь в первой четверти, в которой уступили с разницей "-1". Однако затем московский клуб завладел преимуществом в игре, что сразу отразилось на счете. Во второй двадцатиминутке ЦСКА разгромил своего соперника - 22:7. Третья четверть также завершилась в пользу "красно-синих" - 32:19. После такого штурма российской команде не составило труда довести матч до победы..

Самыми результативными игроками встречи в составе ЦСКА стали Виталий Фридзон и Александр Каун, набравшие по 13 очков. У проигравших 17 баллов на счету Жоффри Лаувернье.

В итоге, армейцы одержали девятую победу в десяти матчах и вышли на чистое первое место в группе F. Но занимающий вторую строчку мадридский "Реал" отстает на два очка и свой матч проведет позднее.