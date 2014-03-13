Отпустили последних болельщиков ЦСКА, осенью задержанных в Мюнхене

Фото: ИТАР-ТАСС

Последняя часть болельщиков ЦСКА, которые были задержаны в Мюнхене 17 сентября после матча Лиги чемпионов с местной "Баварией", отпущена на свободу.

Всего перед началом, во время и после матча Лиги чемпионов между "Баварией" и ЦСКА были задержаны 27 фанатов российского клуба. Большинство из них быстро отпустили в связи с малозначительностью правонарушений или их недоказанностью. Восьмерых - семерых россиян и одного гражданина Украины - поместили под стражу по подозрению в совершении уголовно наказуемых преступлений.

"Всех болельщиков отпустили. Сегодня было заседание, и очень хорошо, что все произошло именно так", - заявил "Р-Спорт" руководитель отдела по работе с болельщиками московского футбольного клуба Иван Уланов.