Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2014, 02:48

Спорт

Отпустили последних болельщиков ЦСКА, осенью задержанных в Мюнхене

Фото: ИТАР-ТАСС

Последняя часть болельщиков ЦСКА, которые были задержаны в Мюнхене 17 сентября после матча Лиги чемпионов с местной "Баварией", отпущена на свободу.

Всего перед началом, во время и после матча Лиги чемпионов между "Баварией" и ЦСКА были задержаны 27 фанатов российского клуба. Большинство из них быстро отпустили в связи с малозначительностью правонарушений или их недоказанностью. Восьмерых - семерых россиян и одного гражданина Украины - поместили под стражу по подозрению в совершении уголовно наказуемых преступлений.

"Всех болельщиков отпустили. Сегодня было заседание, и очень хорошо, что все произошло именно так", - заявил "Р-Спорт" руководитель отдела по работе с болельщиками московского футбольного клуба Иван Уланов.

ЦСКА футбол Лига чемпионов болельщики Мюнхен футбольные фанаты задержанные

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика