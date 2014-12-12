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Спорт

12 декабря 2014, 01:00

Баскетболисты ЦСКА в овертайме обыграли "Уникаху" в матче Евролиги

ЦСКА баскетбол Евролига

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский ЦСКА одержал девятую победу подряд в баскетбольной Евролиги, обыграв на выезде испанскую "Уникаху".

Встреча, проходившая в Малаге, завершилась со счетом 76:75 в пользу "красно-синих".

Стоит отметить, что в начале второй половины встречи москвичи проигрывали "-20". Однако армейцы нашли в себе силы вернуться в игру и перевести поединок в овертайм. Попадание защитника Нандо де Коло с фолом за 6 секунд до сирены принесло подопечным Итудиса победу.

Де Коло с 22 очками в активе стал самым результативным игроком встречи. В составе проигравших по 14 баллов на свой счет записали разыгрывающий Джэйсон Грэйнджер и форвард Калеб Грин

Армейцы, ранее выигравшие восемь матчей и обеспечившие первое место в группе, заключительную игру первого группового раунда проведут против французского "Лиможа" на выезде 18 декабря.

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