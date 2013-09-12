"Спартак" обыграл ЦСКА в столичном дерби КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

На ледовой арене "Сокольники" состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и ЦСКА. В московском дерби удачливее оказались "красно-белые", одержавшие победу со счетом 3:2.

Счет в поединке был открыт на 13-й минуте. Радулов вышел один на один с голкипером и мощным броском направил шайбу в "домик" Глассу - 1:0 в пользу ЦСКА.

Во втором периоде инициатива полностью перешла к "Спартаку". Одним из результатов игрового преимущества подопечных Канарейкина стало то, что армейцы стали чаще удаляться.

На 28-й минуте "Спартак" сравнял счет, благодаря точному выстрелу Козлова, а спустя 9 минут вышел вперед - Куинт бросил почти от "синей линии", Станя отбил шайбу, но прямо на клюшку Волкова, которому уже никто не мешал поразить пустые ворота. На второй перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Спартака".

Третий период начался с атак "красно-синих", но забили не они, а их соперники. На 47-й минуте Куинту удался точный бросок от "синей линии", на который Станя среагировать не успел. Шайба была заброшена при игре в большинстве.

После этого спартаковцы, по-видимому, посчитали, что забили достаточное для победы количество голов и Станю до конца встречи серьезно больше не тревожили. ЦСКА полностью прибрал инициативу к своим рукам и сумел сократить отставание в счете - Сапрыкин отправил шайбу в сетку за три минуты до финальной сирены.

Окончательный счет встречи - 3:2 в пользу "Спартака". Таким образом, подопечные Канарейкина набирают 9 очков в четырех матчах и занимают четвертое место в Западной Конференции. ЦСКА после аналогичного количества игр идет на восьмом месте с 5 очками.