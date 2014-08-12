Футболист ЦСКА Расмус Эльм не планирует покидать команду

Расмус Эльм. Фото: pfc-cska.com

Шведский полузащитник московского ЦСКА Расмус Эльм останется в клубе. Футболист выздоровел и уже направляется в Москву. Об этом заявил агент футболиста Патрик Мерк.

"Он сейчас на пути в Москву. Сегодня он возвращается в Россию", - сказал Мерк, сообщает "Р-Спорт".

Мерк на вопрос о том, правда ли, что игрок заявил о своем уходе из ЦСКА, ответил: "Нет, это неправда. Такого он не говорил".

Отметим, что Эльм, испытывающий хронические проблемы с желудком, пропустил старт чемпионата России, оставшись на лечении в Швеции. Хавбек, срок контракта которого с ЦСКА истекает через год, ведет переговоры с клубом о возможном продлении соглашения.