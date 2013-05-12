ЦСКА одолел "Локомотив" со счетом 4:1

В матче 28-го тура чемпионата России по футболу столичный ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 4:1. Таким образом "Локоматив" упрочил свое лидерство в турнирной таблице.

На шестой минуте матча первый гол забил форвард ЦСКА Вагнер Лав. Второй - на 26-й минуте закинул Ахмед Муса. Кейсуке Хонда на 43-й минуте снова отличился Вагнер Лав - 3:0.

После этого болельщики "Локомотива" начали скандировать призывы об отставке президента клуба Ольги Смородской, передает ИТАР-ТАСС.

Лишь на 55-й минуте железнодорожникам удалось размочить счет, мяч в ворота ЦСКА закинул капитан "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Однако на 74-й минуте армейцы ответили голом, этот гол принадлежит Сейду Думбия.

В результате победной игры ЦСКА набрал 63 очка и увеличил отрыв от петербургского "Зенита" (57).