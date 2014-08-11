ЦСКА выделил "Спартаку" всю трибуну B на "Арене Химки"

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Столичный ЦСКА выделил для фанатов "Спартака" всю трибуну В на стадионе "Арена Химки", сообщает "Интерфакс".

Поединок между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 17 августа в Химках, игра начнется в 13.30.

Отметим, что в матче второго тура с "Динамо" на том же стадионе болельщикам "Спартака" было отдано 10% от вместимости арены, что предусмотрено регламентом Премьер-лиги. Незадолго до игры "Спартак" обратился к "Динамо" с просьбой предоставить клубу всю квоту билетов на трибуну В.

Однако в ответ "красно-белые" получили письмо, в котором было предложено взять на реализацию еще и билеты на сектора 5 и 6 трибуны А, не оборудованной с точки зрения безопасности для болельщиков гостевой команды. При этом безопасность зрителей на этой трибуне по регламенту находится в зоне ответственности принимающей стороны.

В итоге "Спартак" отказался брать на реализацию билеты на трибуну А и воспользовался положенной 10-процентной квотой. В результате гостевая трибуна В пустовала почти на треть.