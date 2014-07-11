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Спорт

11 июля 2014, 12:32

Баскетбольный ЦСКА подписал контракт с грузинским форвардом

ЦСКА баскетбол

Фото: ИТАР-ТАСС

Баскетбольный клуб ЦСКА подписал двухлетний контракт с грузинским форвардом Манучаром Маркоишвили, сообщает пресс-служба московской команды.

Игрок перешел в ЦСКА из турецкого "Галатасарая" на правах свободного агента. 27-летний Маркоишвили пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы, вернулся в его завершающей части и принял участие в 10 матчах Евролиги. В них он в среднем набирал 7,9 очка, делал 2,5 подбора, 1,6 передачи, 1,0 перехвата и проводил на площадке 25,6 минуты.

"Если честно, не ожидал, что получу предложение от ЦСКА, хотя мечтал об этом всегда. Потому, когда со мной связались, был очень счастлив. Жду не дождусь, когда надену майку команды, стану частью великой организации, тороплю время, чтобы это случилось скорее. Очень приятно, что мечта сбылась, и сейчас сделаю все, чтобы побеждать в каждом матче", — заявил баскетболист.

В активе Маркоишвили победы в чемпионатах Грузии (с "Баско" в 2002 году), Италии (с "Бенеттоном" в 2002), Словении (с "Олимпией" в 2005, 2006) и Турции (с "Галатасараем" в 2013). Форвард является ключевым игроком сборной Грузии: на чемпионате Европы-2013 в 4 матчах он в среднем набирал 13,0 очка, делал 2,8 подбора, 2,0 передачи и 1,0 перехвата за 33,3 минуты.

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