10 ноября 2013, 18:37

Спорт

Московские армейцы разгромили "Терек" - 4:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги разгромил грозненский "Терек" - 4:1. Все голы хозяев поля были забиты в первом тайме.

Счет был открыт на 9-й минуте - Думбия замкнул прострел Миланова. Голкипер гостей Годзюр выручить свою команду не сумел.

На 20-й минуте Тошич вышел один на один с вратарем и легко перекинул мяч через Годзюра - 2:0 в пользу ЦСКА.

Спустя четыре минуты счет стал крупным - Игнашевич добил снаряд в ворота, после того, как голкипер грозненцев не смог зафиксировать мяч после подачи с фланга.

На 37-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Терека" за фол на Думбия. Сам пострадавший вызвался исполнить одиннадцатиметровый удар и оформил дубль - 4:0.

Во втором тайме гостям удалось забить гол престижа. На 72-й минуте Аилтон вышел на рандеву с Акинфеевым и перебросил мяч через голкипера ЦСКА. Итоговый счет встречи - 4:1 в пользу "красно-синих".

После этой победы ЦСКА выходит на четвертое место в турнирной таблице. Отрыв подопечных Слуцкого от лидера - санкт-петербургского "Зенита" - сократился до шести очков.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
ЦСКА Терек

