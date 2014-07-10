БК ЦСКА сыграет с "Маккаби" в групповом этапе Евролиги-2014/15

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Определились соперники московского ЦСКА в групповом раунде баскетбольной Евролиги сезона 2014/15, жеребьевка которого состоялась в Барселоне, сообщает Р-Спорт.
Армейцы попали в группу В, где сыграют с "Маккаби" (Израиль), "Уникахой" (Испания), "Альбой" (Германия), "Цедевитой" (Хорватия) и "Лиможем" (Франция).
В предстоящем сезоне в групповом этапе Евролиги примет участие еще один российский клуб - "Нижний Новгород". Его соперниками по группе А стали "Реал" (Испания), "Анадолу Эфес" (Турция), "Жальгирис" (Литва), "Динамо" (Италия), а также победитель квалификации, в которой выступает казанский УНИКС.
В следующий раунд проходят по четыре команды из каждой группы. "Финал четырех" турнира пройдет в Мадриде 15-17 мая. Напомним, что ЦСКА в розыгрыше Евролиги сезона 2013/14 смог попасть в четверку лучших, уступив в полуфинале "Маккаби", а затем в матче за третье место "Барселоне".
Евролига. Групповой этапГруппа А: "Реал" (Испания), "Анадолу Эфес" (Турция), "Жальгирис" (Литва), "Нижний Новгород" (Россия), "Динамо Сассари" (Италия), победитель квалификации.
Группа В: ЦСКА (Россия), "Маккаби" (Израиль), "Уникаха" (Испания), "Альба" (Германия), "Цедевита" (Хорватия), "Лимож" (Франция).
Группа С: "Барселона" (Испания), "Панатинаикос" (Греция), "Фенербахче-Улкер" (Турция), "Милан" (Италия), "Бавария" (Германия), "Туров" (Польша).
Группа D: "Олимпиакос" (Греция), "Валенсия" (Испания), "Лабораль Кутча" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Нептунас" (Литва).