Спорт за неделю: первый раунд плей-офф КХЛ и старт чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Возобновление чемпионата России по футболу и плей-офф Континентальной хоккейной лиги, единственная медаль Шипулина и победа ЦСКА в Евролиге, а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

Весенний футбол

В минувшие выходные после "зимней спячки" стартовала весенняя часть чемпионата России по футболу. Центральным поединком 18-го тура должно было стать противостояние "Спартака" и "Краснодара", которые борются за места в еврокубках. Матч, проходивший 8 марта, не порадовал болельщиц "красно-белых" – столичная команда уступила со счетом 1:3.

Первый тайм прошел в равной борьбе, однако во второй половине игры краснодарская команда просто смяла девятикратного чемпиона России. На 61-й минуте в результате комбинации гостей Роман Широков оказался один перед воротами "Спартака", но замешкался и не успел пробить. Однако мяч отскочил к Маурисио Перейре, который нанес пушечный удар метров с 20. Голкипер "красно-белых" Артем Ребров проводил мяч взглядом.

Спустя пять минут Ари оставил не у дел всю оборону москвичей и "парашютом" перекинул Реброва. На этом проблемы "Спартака" не кончились. Еще через пять минут Одил Ахмедов при попустительстве обороны "красно-белых" замкнул навес с фланга и довел счет до разгромного. Спартаковцы сподобились только на гол престижа – отличился Квинси Промес.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В другом матче дня московское "Динамо" с аналогичным счетом обыграло "Уфу". В составе "бело-голубых" отличились Алексей Ионов, Матье Вальбуэна и Кевин Кураньи.

"Зенит", занимающий первую строчку в чемпионате, уверенно разобрался с "Уралом" (3:0) а столичный ЦСКА одержал выездную победу над грозненским "Тереком" (2:1). Таким образом, "сине-бело-голубые" с 44 очками возглавляют турнирную таблицу первенства, армейцы отстают на 7 баллов. Третью позицию с 35 баллами занимает "Динамо".

"Динамо" и ЦСКА – в полуфинале Западной конференции

В Континентальной хоккейной лиге в самом разгаре плей-офф. В западной конференции уже определились полуфинальные пары: СКА – "Динамо" и ЦСКА - "Йокерит". В регулярном чемпионате КХЛ эти команды заняли первые четыре места в турнирной таблице Запада, поэтому их встреча в полуфинале была вполне предсказуема.

В четвертьфинале московские армейцы оставили не у дел хоккейный клуб "Сочи". Подопечным Дмитрия Квартального хватило четырех матчей, чтобы выйти в следующий раунд. Серия закончилась со счетом 4:0.

Для "Динамо" противостояние с ярославским "Локомотивом" получилось сложнее. По ходу серии "бело-голубые" проигрывали в серии 1:2, однако, выиграв 3 марта поединок в Ярославле, москвичи одержали победы и в двух последующих матчах: пятая игра закончилась со счетом 7:3, а шестая – 4:0. Напомним, что в прошлом году ярославцы и "Динамо" также встречались в первом раунде и москвичи проиграли 3:4.

Одна медаль на всех

5 марта в финском Контиолахти стартовал чемпионат мира по биатлону. На сегодняшний день российские спортсмены завоевали лишь одну медаль в пяти гонках. Пока единственным успехом стало серебро Антона Шипулина в гонке преследования.

После неудачного спринта Шипулин в гонке преследования стартовал с более чем минутным отставанием от лидера. Впрочем, ход гонки показал, что даже такой отрыв – не помеха для главной надежды российского биатлона.

Шипулин быстро бежал и неплохо стрелял. Единственный промах на втором огневом рубеже не позволил ему претендовать на первое место, но в финишном спурте лидер российской команды обогнал норвежца Тарьей Бе в споре за второе место. Победителем стал немец Эрик Лессер, безукоризненно отработавший на всех четырех стрельбах.

Антон Шипулин. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

У женщин неплохие шансы на медаль были у Екатерины Шумиловой. Идеально отстреляв, Шумилова вышла на третье место перед последним отрезком гонки. Впереди россиянки были только Мари Дорен Абер и Лауре Дальмайер, однако Шумилова потеряла равновесие на трассе, лишив себя возможности побороться за бронзовую медаль.

[html] [/html]

ЦСКА возвращается к победам

В очередном матче баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на выезде переиграл испанскую команду "Лабораль Кутча". Встреча 9-го тура группы F завершилась победой армейцев со счетом 81:74. Этот успех позволил ЦСКА выйти на второе место в группе, лидером которой является греческий "Олимпиакос".

В поединке с испанским клубом самым результативным игроком в составе "красно-синих" стал Виталий Фридзон, набравший 13 очков. При этом у соперников лидером по набранным очкам стал Дариус Адамс, на счету которого 31 балл.

Кроме того, в этом матче спустя долгое время на площадке появился форвард ЦСКА Виктор Хряпа, восстановившийся после травмы. Эта игра стала для него первой в нынешнем сезоне.

Добавим, что "Лабораль Кутча", раньше выступавшая под названием "ТАУ Керамика", является удобным соперником для московской команды. В 24 матчах ЦСКА одерживал победы 19 раз, тогда как соперник оказывался сильнее лишь в пяти встречах. При этом одна из побед армейцев приходится на "Финал четырех – 2005", который проходил в Москве.

Что посмотреть на этой неделе

Во вторник и среду в футбольной Лиге чемпионов пройдут четыре ответных матча 1/8 финала. Португальский клуб "Порту" на своем поле примет швейцарский "Базель" (первый матч – 1:1), в гости к мадридскому "Реалу" приедет немецкий "Шальке" (3:1), лондонский "Челси" встретится с французским ПСЖ (1:1), а донецкий "Шахтер" попробует выстоять в матче с мюнхенской "Баварии" (0:0).

Кроме того, 12 марта состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. В этом турнире у России есть два представителя – "Зенит" и "Динамо". Петербургский клуб дома сыграет с итальянским "Торино", а "бело-голубые" отправятся на встречу с другим клубом Апеннинского полуострова – "Наполи".

Чемпионат мира по биатлону, проходящий в финском Контиолахти, завершится на этой неделе. 11 и 12 марта спортсмены выйдут на старт индивидуальной гонки, пятница и субботу будут посвящены эстафетам, а в заключительный день мирового первенства пройдут две гонки с общего старта (масса-старт).

Ближайший тур (19-й) Российской футбольной Премьер-лиги ознаменуется московским дерби - на стадионе "Открытие Арена" встретятся "Спартак" и "Динамо". Подопечные Станислава Черчесова продолжают преследование ЦСКА и "Зенита", тогда как "Спартак" все дальше от заветного места в тройке призеров. Обеим командам необходимы три очка, поэтому поединок должен получится крайне интересным.

Даниил Адамов