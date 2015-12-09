Футбольный ЦСКА выбыл из еврокубков

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Московский футбольный ЦСКА проиграл голландскому ПСВ и выбыл из еврокубков.

Встреча прошла в Эйндховене в ночь на 9 декабря и завершилась со счетом 2:1. На 76-й минуте Сергей Игнашевич реализовал пенальти, но через две минуты Люк Де Йонг забил ответный мяч, а на 86-й минуте Дэви Препер вывел команду вперед.

Отметим, что ЦСКА для третьего места в группе и путевки в Лигу Европы нужно было побеждать. В итоге группа B состоит из "Вольфсбурга" – у них 12 очков, ПСВ – 10 и "Манчестер Юнайтед"– 8.