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Спорт

09 августа 2014, 22:30

Экс-футболист "Рубина" Бибрас Натхо подписал контракт с ЦСКА

ЦСКА футболисты Бибрас Натхо

Фото: twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW

Бывший футболист казанского "Рубина" Бибрас Натхо подписал контракт с московским ЦСКА. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщается на официальном сайте "красно-синих".

Последние полгода Натхо провел в греческом ПАОКе. По окончании контракта он стал свободным агентом. В составе греческой команды он провел 17 матчей и забил три мяча.

Израильский игрок выступал также за казанский "Рубин" - с 2010 по 2013 год. За это время он принял участие в 147 играх, забив 31 мяч. В составе команды из Татарстана полузащитник становился бронзовым призером чемпионата России (2010), обладателем Кубка и Суперкубка России (оба трофея - 2012).

"Переговоры были непростыми, поначалу Бибрас категорически не хотел возвращаться в Россию, у него были предложения из Испании и Германии. В процессе длительных переговоров удалось найти понимание, Бибрас изменил свою точку зрения по отношению к предложению ПФК ЦСКА и подписал контракт. С большим желанием сегодня он примерил на себя красно-синюю футболку. Надеюсь, он сможет помочь команде уже в ближайшее время", - отметил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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