ЦСКА и "Торпедо" сыграют товарищеский матч без зрителей

Алан Дзагоев. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московские футбольные клубы ЦСКА и "Торпедо" проведут товарищеский матч без зрителей. Игра состоится 12 октября на столичном стадионе "Октябрь", сообщает пресс-служба армейцев.

Команды сыграют без футболистов, вызванных в национальные сборные. Отметим, что 12 числа россияне проведут поединок с командой Молдавии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Встреча начнется в 12.00 и будет транслироваться на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, после девяти туров в чемпионате России ЦСКА занимает второе место, набрав 21 очко. "Торпедо" находится на 13-й позиции с четырьмя баллами.

Примечательно, что армейцы и автозаводцы уже встречались в этом розыгрыше первенства страны. Поединок состоялся в рамках первого тура на "Арене Химки", победу со счетом 4:1 одержали "красно-синие".