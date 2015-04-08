"Динамо" нанесло поражение ЦСКА в столичном дерби

Фото: ТАСС

В дерби двух столичных команд "Динамо" оказалось сильнее ЦСКА. Поединок завершился со счетом 2:1.

Счет был открыт уже на 9-й минуте встречи. Алексей Ионов вышел один на один с Игорем Акинфеевым и хладнокровно переиграл голкипера.

Спустя шесть минут Георги Миланову удался красивый удар со штрафного, который поставил в тупик голкипера "Динамо" - 1:1.

Однако уже на 24-й минуте Балаж Джуджак вновь заставил капитулировать Акинфеева мощным ударом из пределов штрафной. В дальнейшем армейцы прочно владели инициативой, но сравнять счет так и не смогли. Моменты упустили Еременко, Тошич и новичок ЦСКА Страндберг.

Таким образом, "Динамо" набирает 39 очков и поднимается на четвертую строчку турнирной таблицы Российской футбольной премьер-лиги, а ЦСКА с 43 баллами опускается на 3-е место.