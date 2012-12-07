ЦСКА победил "Бешикташ" в матче баскетбольной Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в домашнем матче Евролиги одержали победу над турецким "Бешикташем". После неудачной первой половины игры, ЦСКА просто уничтожил противника в концовке.

Гости активнее начали матч и выиграли две стартовые четверти - 28:24 и 23:22. Особенно стеснял ЦСКА разыгравшийся Маркота.

Во второй половины игры ситуация полностью изменилась. Армейцы доминировали на площадке, а у "Бешикташа" не получалось абсолютно ничего.

Третью четверть подопечные Этторе Мессины выиграли со счетом 21:10, а четвертую - 20:11. Итоговый результат - 87:72 в пользу ЦСКА.

Отметим, что на последней минуте встречи Каун дважды забил "данк" в кольцо противника.

ЦСКА одерживает очередную победу и продолжает удерживать второе место в группе D Евролиги. Судьба первого места решится в очном поединке с "Барселоной", который состоится 13 декабря в Испании.